Lego hat etwas Magisches. Ich denke nicht an Kindheitserinnerungen oder die scheinbar endlose Vielfalt an Minifiguren, sondern vor allem an die Tatsache, dass die Ziegel es ermöglichen, erstaunliche Konstruktionen zu bauen, selbst für technisch unfähige Menschen wie mich, die Stunden damit verbringen, idiotensichere Ikea-Möbel zusammenzubauen. Leider fehlt der Bauaspekt von Lego in den meisten Spielen, die auf dem ikonischen Spielzeug basieren, aber das wird sich mit dem kürzlich veröffentlichten Lego Bricktales ändern.

Fast jeder Aspekt des Spiels dreht sich um das Bauen. Sicher, Sie werden abwechslungsreiche Umgebungen mit Truhen zum Öffnen, Geheimnissen zum Finden und Fähigkeiten zum Lernen erkunden. Aber die meiste Zeit verbringst du im Baumenü, wo du auf einer minimalistischen weißen Kulisse bröckelnde Brücken reparieren, Statuen kopieren oder Objekte von Grund auf neu bauen kannst, egal ob es sich um elektrische Gizmos, Hubschrauber oder noch wilderes Zeug handelt.

Als ich als Kind mit Lego spielte, entsprangen die Geschichten oft den seltsamen Kreationen, die meine Freunde und ich konstruierten. In Lego Bricktales ist es umgekehrt, da die Geschichte dem Gebäude vorausgeht. Sie spielen als namenlose Miniatur, die Sie während des Spiels jederzeit anpassen können. Zu Beginn des Spiels erhalten Sie einen Brief von Ihrem eher abgelenkten Großvater, und es dauert nicht lange, bis er Sie im Grunde durch ein Portal zwingt, um die sogenannten "Glückskristalle" zu verfolgen, die benötigt werden, um seinen heruntergekommenen Themenpark wiederherzustellen.

Der Entwickler hat sich eindeutig dafür entschieden, nicht zu viel Zeit damit zu verbringen, die Geschichten zu polieren, was hauptsächlich als Ausrede dient, um Sie durch eine Reihe von abwechslungsreichen Umgebungen zu schicken - einen üppigen Dschungel, eine ägyptisch inspirierte Wüste, eine mittelalterliche Burg und ein paar andere Orte, die ich nicht preisgebe. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ihre Autoren untätig geblieben sind. Die Dialoge des Spiels (die leider nicht gesprochen werden) sind sowohl warm als auch lustig, ohne zu sehr auf der Nase zu sein, und besonders Ihr kleiner fliegender Roboterfreund Rusty (der bestimmte Portal-Vibes ausstrahlt) ist ein netter Begleiter.

Lego Bricktales ist jedoch nicht nur Spaß und Spiel. Der österreichische Entwickler ClockStone Studios hat es geschafft, einige ziemlich komplexe Baumechaniken zu erstellen - vielleicht nicht überraschend aus dem Team hinter der Bridge Constructor-Serie. Sie müssen kein Bauingenieur sein, um durch das Spiel zu kommen, aber auf der anderen Seite können Sie Ihr Gehirn nicht vollständig ausschalten. Im Gegensatz zu den echten Lego-Modellen haben Sie keine Handbücher, die Ihnen helfen, und nach einigen einfachen Herausforderungen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, steigt der Schwierigkeitsgrad schnell an.

Im Gegensatz zu den meisten traditionellen Puzzlespielen müssen Sie nicht wirklich herausfinden, was zu tun ist, sondern wie Sie es tun sollen. Ihre Aufgabe wird immer explizit angegeben - bauen Sie eine Leiter, konstruieren Sie eine Maschine und so weiter - wie Sie sie lösen, liegt oft ganz bei Ihnen. Es wird oft gesagt, dass der Phantasie keine Grenzen gesetzt sind, aber das ist hier nicht der Fall. Zunächst einmal haben Sie nur eine begrenzte Anzahl von Ziegeln, mit denen Sie bauen können. Und selbst wenn Sie Ihre Aufgabe erledigt haben, werden Sie in vielen Fällen vor einen ziemlich harten Richter gestellt - die Schwerkraft.

Okay, es ist nicht das klassische Naturgesetz, sondern eher eine Art Annäherung. Oft brechen deine aufwendigen Konstruktionen komplett zusammen, während dein treuer Sidekick Rusty während der Testphase über sie rast. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie in der Regel zusätzliche Stützstrukturen bauen, was überraschend kompliziert sein kann. In dieser Hinsicht scheint das Spiel sehr von den frühen Bridge Simulator-Spielen der Entwickler inspiriert zu sein, wenn auch mit einst großen Unterschieden. Diesmal bauen Sie in 3D, was die Dinge ziemlich kompliziert macht.

Es ist einfach, Steine mit der Maus zu bewegen und zu drehen, und eine Kombination aus Umschalttaste und verschiedenen Tastenkombinationen ermöglicht es Ihnen, sowohl Steine als auch Kamera allmählich und mit großer Präzision zu bewegen, was beim Bau komplizierter Strukturen oft notwendig wird. Es funktioniert jedoch nie reibungslos, da es ein paar zu viele Fälle gibt, in denen die geringste Bewegung der Maus Ihren Ziegelstein weit vom beabsichtigten Bereich entfernt und die oben genannten Präzisionswerkzeuge nie ganz dort ankommen, wo Sie es wollen. Fairerweise muss man sagen, dass die Konstruktion in einer 3D-Umgebung eine fortgeschrittene Angelegenheit ist, und das System funktioniert gut genug. Erwarten Sie einfach nicht, dass es reibungslos oder intuitiv ist, unabhängig davon, ob Sie mit Maus und Tastatur oder Controller spielen. Das Erstellen mit einem Controller funktioniert überraschend gut, macht aber den gesamten Prozess noch langsamer.

Durch die eher umständliche Steuerung und die teilweise eher monotonen Aufgaben verbringst du am Ende viel Zeit im minimalistischen Baumodus. Das ist ein bisschen bedauerlich, da es unglaublich befriedigend ist, sich durch die detaillierten Levels zu bewegen, in denen jedes kleine Detail aus Lego besteht. In vielerlei Hinsicht erinnert mich der grafische Stil des Spiels, bis hin zur Stop-Motion-Bewegung der Minifiguren, an das hervorragende Lego: The Movie. Aber das fühlt sich noch mehr wie "echtes" Lego an, da die Umgebung räumlich ziemlich begrenzt ist und in ihrer Gesamtheit betrachtet werden kann, indem das Spiel angehalten und die Kamera bewegt wird. Auf diese Weise entdecken Sie auch die meisten Geheimnisse, und es gibt einige Sammlerstücke, die Ihnen Accessoires oder zusätzliche Ziegel zum Dekorieren Ihrer Kreationen geben.

Trotz ihrer Schönheit und ihres komplizierten Designs sind die Ebenen in Lego Bricktales nicht die Art von Lego-Sets, die hinter Glasschubladen eingesperrt und mit einem Do-Not-Touch-Schild gekennzeichnet sind. Jedes einzelne Objekt, das Sie herstellen, darf in der Spielwelt bleiben, und Sie haben viel Platz, um Ihre Kreationen bis hin zur Farbe des kleinsten Ziegelsteins zu optimieren. Da die meisten Objekte hauptsächlich einem praktischen Zweck dienen, um im Spiel voranzukommen, war es oft ziemlich offensichtlich, welche Objekte ich in Eile zusammengebaut hatte (hervorstehende Ziegelsteine, Mangel an Details) und welche von den Grafikern des Spiels sorgfältig konstruiert worden waren.

Vielleicht illustriert dies eine gewisse Spannung innerhalb des Spiels. Der Gebäude- und der Erkundungsteil verschmelzen nicht immer miteinander, und oft konnte ich es kaum erwarten, mit einem bestimmten Objekt fertig zu werden und wieder in die Spielwelt zu kommen, um zu erkunden. Dies könnte nur dazu führen, dass ich ungeduldiger werde, wenn ich älter werde, und insgesamt ist Lego: Bricktales ein ziemlich beeindruckendes Spiel. Es gibt gewisse Ärgernisse wie die recht komplizierte Gebäudesteuerung und einen Mangel an Variationen in den verschiedenen Aufgaben, aber insgesamt bietet das Spiel eine beeindruckende Vision dafür, wie man ein Lego-Spiel macht, das sich ausschließlich auf das Bauen konzentriert. Hoffentlich werden ClockStone Studios oder ein anderer Entwickler dies als Bausteine für einen zukünftigen und noch ehrgeizigeren Lego-Titel verwenden.