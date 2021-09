Legacy of Thieves Collection: Uncharted 4 und The Lost Legacy werden kommendes Jahr für PC und PS5 überarbeitet

Uncharted 4: A Thief's End und Uncharted: The Lost Legacy werden 2022 auf PC und Playstation 5 veröffentlicht. Sony teilt mit, dass die Playstation-5-Version für Anfang des Jahres geplant sei. Kurz darauf sollen auch PC-Spieler zum ersten Mal in den Genuss der beiden Abenteuer gelangen. Den Port zum Computer übernehmen übrigens die fähigen Menschen bei Iron Galaxy, die seit Jahren als Drittentwickler an Portierungen für verschiedene Konsolen arbeiten. Unklar ist, von welcher Art der Verbesserung wir überhaupt sprechen und ob Vorbesitzer des Spiels auf der PS4 ein kostenloses PS5-Upgrade erhalten.

