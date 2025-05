Leeroy Jenkins Clip feiert 20-jähriges Jubiläum

HQ

Es ist nun 20 Jahre her, dass mit "LEEEEROOOY JENKINS!" einer der ikonischsten Momente des Internets geschaffen wurde. Es war am 11. Mai 2005, als die Gilde Pals for Life einen kurzen Clip hochlud, in dem der Spieler Ben Schulz in der Rolle des Paladins Leeroy Jenkins eine sorgfältig geplante Strategie unterbricht, indem er direkt in eine Instanz stürmt und seinen eigenen Namen brüllt. Das Ergebnis? Totale Verwüstung natürlich, TPWO für den gesamten Konzern.

Der Clip, der sich vor einigen Jahren als zensierter Sketch entpuppte, wurde großzügig zitiert, unter anderem in vielen TV-Shows wie Family Guy, Jeopardy! und How I Met Your Mother. Ja, auch im US-Kongress. Auch Blizzard selbst hat sich Leeroy zu Herzen genommen und ihn als Karte in Hearthstone aufgenommen, sowie als NPC in World of Warcraft.

"Wir dachten nicht, dass irgendjemand glauben würde, dass es echt ist, wir dachten, es sei so offensichtlich Satire, aber wir haben uns geirrt."