LEC Summer Finals geht nach Madrid, Spanien

Riot Games hat die Termine sowie die Gastgeberstadt und den Austragungsort für den kommenden League of Legends EMEA Championship Summer Finals bekannt gegeben. Das Turnier findet vom 26. bis 28. September statt und die besten LEC-Teams versuchen, sich eine Trophäe zu sichern und sich auch die letzten verfügbaren Plätze für das internationale World Championship zu sichern, das im Herbst stattfindet.

Das LEC Summer Finals findet in Madrid, Spanien, am Caja Mágica statt, aber das wird noch nicht alles sein, was Riot den Fans zu bieten hat, denn das Event wird vom LEC XPO Fan-Event begleitet, das am Plaza de España stattfinden wird.

Da die Summer Finals auf spanischem Boden stattfindet, wird auch die interne Sprache für die Veranstaltung Spanisch sein, mit Online-Übertragungen und Streams mit einer Vielzahl von lokalisierten Alternativen.

Uns wurde mitgeteilt, dass die Tickets für dieses Event ab dem 12. Mai um 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ in den Verkauf gehen werden, wobei die Preise zwischen 30 € und 109 € für die besten Plätze während des gesamten Wochenendes liegen.

Was das LEC XPO, für das kein Ticket erforderlich ist, den Fans bieten wird, fügt Riot hinzu: "Das LEC XPO ist seit langem die Anlaufstelle für eingefleischte Fans und neugierige Neueinsteiger gleichermaßen: ein Ort, an dem man sich mit allem verbinden kann, was mit der Liga zu tun hat, seine Lieblings-LEC-Teams trifft und in die Aktivitäten unserer Partner eintaucht. Kurz gesagt? Alles, was du an League of Legends und dem LEC-Ökosystem liebst, alles unter einem Platz, für das ultimative Fan-Erlebnis."

