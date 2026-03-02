LEC gegen 2026: G2 Esports besiegt Karmine Corp und sichert sich den Platz im First Stand Tournament

HQ

Das LEC Versus 2026-Event ist zu Ende gegangen. Nach einigen Wochen Action, in denen auch die besten LEC-Teams gegen einige der besten ERL-Mannschaften antraten, endete das Turnier gestern Abend, als das Finale stattfand und ein Sieger gekrönt wurde.

Für das diesjährige Turnier waren die Finalisten G2 Esports und Karmine Corp, nachdem letzterer das Ausscheidungsspiel überstanden hatte, bei dem es in den letzten Tagen sowohl GiantX als auch Movistar KOI ausschalten musste, um ein Ticket für G2 Esports zu sichern. Als die Finals begannen, war es ein ziemlich umkämpftes Ereignis, das über die Distanz ging und schließlich G2 Esports mit 3:2 als Sieger hervorging.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass G2 Esports den EMEA-Platz beim internationalen First Stand Tournament sichert, das später in diesem Monat stattfindet und regionale Meister aus aller Welt zu einem erstklassigen Event in São Paulo, Brasilien, vom 16. bis 22. März zusammenbringt.