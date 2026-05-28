LEC Frühling 2026: Wer wird sich G2 Esports im Grand Final anschließen?

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Wir befinden uns in der entscheidenden Zeit für die Frühjahrssaison der EMEA-Meisterschaft 2026 League of Legends, da zwischen diesem und dem nächsten Wochenende nur noch fünf Spiele zu spielen sind. Derzeit sind sechs Teams im Turnier noch am Leben, während G2 Esports bereits im Grand Final auf seinen Gegner wartet, und das gesagt, könnten Sie neugierig auf die verbleibenden Spielpläne sein. Falls ja, finden wir diese Informationen unten.

Es sei gesagt, dass vier der fünf verbleibenden Spiele alle im unteren Bracket liegen. Ebenso ist jedes Spiel ab jetzt ein K.o.-Match, was bedeutet, dass es für die Beteiligten keine zweite Chance gibt.

Viertelfinale des unteren Brackets (30. & 31. Mai)



Karmine Corp gegen Natus Vincere um 16:00 BST/17:00 MESZ am 30. Mai



Team Vitality gegen GiantX um 16:00 BST/17:00 MESZ am 31. Mai



Lower Bracket Halbfinale (1. Juni)



Gewinner von Karmine/NAVI vs. Gewinner von Vitality/GiantX um 16:00 BST/17:00 MESZ am 1. Juni



Lower Bracket Finale (6. Juni)



Movistar KOI gegen Sieger des Lower Bracket Halbfinals um 16:00 BST/17:00 MESZ am 6. Juni



Grand Final (7. Juni)



G2 Esports vs. Sieger des Lower Bracket Finals um 16:00 BST/17:00 CEST am 7. Juni



Wer glaubst du, wird die Distanz schaffen?