LEC 2025 Summer Playoffs: 6 Teams sind nach dem Ausscheiden von Team BDS und Team Heretics noch im Rennen

Zwei Mannschaften sind bereits aus dem LEC Summer 2025 Playoffs ausgeschieden, da am Wochenende die ersten Spiele stattfanden und sowohl die Team BDS ' als auch die Team Heretics ' Saison zu Ende gingen, nachdem sie ihr erstes K.O.-Spiel nicht gewinnen konnten.

Mit diesem Ergebnis kamen sowohl GiantX als auch Team Vitality weiter, wo sie auf die Verlierer des Halbfinales der oberen Gruppe treffen werden, von denen das erste bereits stattgefunden hat und das zweite heute beginnt.

Gestern besiegten G2 Esports Karmine Corp, was bedeutet, dass G2 nun nur noch einen Sieg vom großen Finale entfernt sind, während Karmine Corp in die Ausscheidungsrunde abrutscht, wo es nun gegen Team Vitality antreten und drei K.o.-Runden vermeiden muss, wenn es das große Finale sehen will. Gemäß GiantX werden wir ihren Gegner in ein paar Stunden kennen, da der Verlierer von KOI vs. Fnatic nach unten fällt und gegen GiantX antritt, während der Gewinner weiterzieht und gegen G2 Esports antritt.

