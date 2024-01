Leak: Der Xbox 360-Nachfolger sollte eigentlich Xbox 720 heißen

HQ

Die Xbox 360 hatte einen guten Start und hatte für etwa 90 % dieser Generation höhere Verkaufszahlen (und damit einen besseren Support von Drittanbietern) als die PlayStation 3. Später folgte die Xbox One, eine Konsole, die von Spielern und Medien, die über die kommende Hardware sprachen, häufig als Xbox 720 bezeichnet wurde.

Ein neues Leak aus dem Jahr 2012, das von Idle Sloth bemerkt wurde, enthüllt, dass Microsoft tatsächlich Pläne hatte, eine Konsole namens Xbox 720 im Jahr 2012 für nur 299 US-Dollar auf den Markt zu bringen. Es sollte die nächste Iteration der Kinect-Kamera unterstützen und es gab auch Pläne für ein tragbares VR-Headset mit 4G-Unterstützung (für mobiles Spielen) namens Foral Lasa.

Letztendlich wurde diese Version der Konsole nie veröffentlicht, und sie war viel schwächer als die Xbox One, da sie über wichtige Cloud-unterstützte Funktionen verfügen sollte, worüber Microsoft auch zur Zeit der Xbox One viel gesprochen hat. Schaut es euch unten an, es ist wahrscheinlich das erste und letzte Stück von der Xbox 720, das wir jemals sehen werden.