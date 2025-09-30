League of Legends Worlds 2025: Hier sind die bestätigten Teams und wann es losgeht

HQ

Die verschiedenen regionalen Turniere auf der ganzen Welt für die kompetitive League of Legends Szene sind nun in den Büchern. Das bedeutet, dass wir jetzt die 17 Teams kennen, die diesen Herbst beim World Championship anwesend sein werden, und sogar, welche Teams das Turnier eröffnen, indem sie im Play-in-Event gegeneinander antreten.

15 der teilnehmenden Teams sind bereits für das Main Event bestätigt, aber der letzte Platz in der zweiten Phase des Turniers wird vom Sieger der Play-Ins besetzt. Das ist ein großes Spiel in diesem Jahr, denn der Titelverteidiger T1 wird am 14. Oktober gegen Invictus Gaming ums Überleben kämpfen.

Nachdem ein Gewinner feststeht, werden sie sich den anderen 15 Teams in der Schweizer Phase anschließen, wobei die folgenden Teams bestätigt wurden:



100 Diebe



Jedermanns Legende



Bilibili-Spiele



CTBC Fliegende Auster



FlyQuest



Fnatic



G2 Esports



Gen.G Esports



Hanwha Life Esports



KT Rolster



Movistar KOI



PSG Talon



Team Secret Whales



Top Esports



Vivo Keyd Sterne



Die Schweizer Phase findet vom 15. bis 25. Oktober statt, gefolgt von den Playoffs, in denen sich nur acht der Teams qualifizieren werden, bevor am 9. November das große Finale ausgetragen wird.