LCS Frühjahr 2026: Lyon besiegt Team Liquid und sichert sich MSI- und EWC-Plätze

HQ

Die Frühlingssaison für die Welt des Wettkampfs League of Legends ist nun vorbei, da die verschiedenen regionalen Turniere und Veranstaltungen weltweit zu Ende gegangen sind. Zum einen beendete die LCS in Nordamerika ihren Ablauf, wobei die letzten beiden Spiele stattfanden und der Favorit als Sieger hervorging.

Nachdem sie sich bereits am 7. Juni das Ticket ins Grand Final gesichert hatten, erwiesen sich Lyon als eine Spitze der Konkurrenz, nachdem sie Team Liquid überzeugend mit 3:0 besiegt hatten. Dieses Ergebnis folgte, nachdem Team Liquid ebenfalls im unteren Bracket-Finale ausgeschiedenCloud9 war – ein Ergebnis, das bedeutet, dass C9 tatsächlich am Mid-Season Invitational teilnimmt, da regionale Plätze nur an die Teams im Grand Final gehen.

Ebenso hat Lyon durch das Ergebnis des entscheidenden Spiels auch einen Platz bei der Esports-Weltmeisterschaft in diesem Sommer gesichert und reiht sich damit zu den bisherigen Regionalsiegern ein, wobei später noch weitere Plätze besetzt werden werden.