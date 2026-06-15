LCK Road zu MSI 2026: Hanwha Life und T1 zur Darstellung der Region bei MSI

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Insgesamt wurden am vergangenen Wochenende drei regionale League of Legends Veranstaltungen beendet, darunter die South Korean Road to MSI. Dieses Event ist darauf ausgelegt, die beiden Teams zu bestimmen, die den LCK beim Mid-Season Invitational vertreten (und wer ein Esports World Cup Ticket erhält), funktioniert jedoch anders als fast jedes andere regionale Turnier weltweit.

Anstatt ein reguläres K.o.-Bracket zu verwenden, das in ein Grand Final mündet, ist das entscheidende Match dieses Events ein Last-Chance-Saloon-Szenario, bei dem der Verlierer des 'oberen Bracket-Finales' gegen den Überlebenden des K.-o.-Teils antritt, um sich einfach einen MSI-Platz zu sichern. Effektiv muss der Sieger des oberen Bracket-Finales nicht gegen den Sieger des unteren Bracket-Finales antreten (was eine Wiederholung des oberen Bracket-Finales sein könnte), sondern die grand-final-würdigen Teams kommen einfach wie möglich in die MSI, egal ob ein solches Spiel stattfindet.

Zu diesem Zweck sicherte sich Hanwha Life, nachdem T1 im oberen Bracket-Finale mit 3:1 besiegt worden war, den ersten MSI-Platz und auch das EWC-Ticket der Region, während T1 in das untere Bracket fiel und Gen.G in einem spannenden 3:2-Ergebnis überwinden musste, um wieder auf Kurs zu kommen und Hanwha Life bei MSI in wenigen Wochen zu erreichen.