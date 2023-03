Layton und Luke treffen sich in New World of Steam

HQ

Dank des Vision 2023-Events von Level-5 wissen wir nun, dass Professor Layton und The New World of Steam eine direkte Fortsetzung von Professor Layton and the Lost Future sein werden, da es die Geschichte ein Jahr nach ihrem Ende aufgreift.

In diesem neuen Abenteuer erhält Layton einen ziemlich seltsamen Brief von seinem ehemaligen Schüler Luke, der nach Amerika ausgewandert war, um seine detektivischen Fähigkeiten zu verbessern. Als sie in dieser neuen Steampunk-Stadt wieder vereint sind, scheint es ein dunkles Geheimnis zu geben, das den jungen Luke beunruhigt, und die Dinge werden bald zu einer Serie für das wiedervereinte Detektivpaar, das die Stadt wachsen sehen und ihr Layout ändern wird, während sie gemeinsam Rätsel lösen, auf Augenhöhe.

Im Moment gibt es kein Wort darüber, wie diese Rätsel aussehen werden oder ein mögliches Veröffentlichungsdatum für dieses neue Layton-Abenteuer, aber hoffen wir, dass Nintendo beim erwarteten Sommerevent einen ganz besonderen Platz dafür reserviert hat. In der Zwischenzeit könnt ihr euch unten den neuen Story-Trailer zu Professor Layton und The New World of Steam ansehen.