Laut Unity integrieren 96 % der Spieleentwickler KI-Tools in ihren Workflow

Da Spieleentwickler mit steigenden Budgets und zunehmenden Zyklen bei der Entwicklung eines Spiels konfrontiert sind, hat sich gezeigt, dass Effizienz der Schlüssel ist, um sicherzustellen, dass Unsicherheiten so gering wie möglich gehalten werden. Der Weg, dies zu erreichen, führt anscheinend über neue Technologien.

Laut einer Studie von Unity nehmen 96 % der Entwickler, mit denen das Unternehmen gesprochen hat, das eine oder andere KI-Tool in ihren Workflow auf. 79 % der Entwickler gaben außerdem an, dass sie dem Einsatz von KI in der Zukunft der Spieleindustrie zumindest etwas positiv gegenüberstehen.

Während KI auf den ersten Blick wie die Lösung für die Probleme der Entwickler klingen mag, war sie nicht das Wundermittel, das sich die Branche erhofft hatte, und stattdessen stellen die Entwickler anscheinend fest, dass sie nur ein weiteres Werkzeug unter vielen ist. Trotzdem kommen die meisten Probleme, mit denen Entwickler heute konfrontiert sind, anscheinend von organisatorischer Seite, etwas, das nur intern gelöst werden kann, ohne die Integration hilfreicherer Tools in die Entwicklung eines Spiels.