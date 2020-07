Laut Tom Holland haben Dreharbeiten am Uncharted-Film bereits begonnen

Seit Jahren liest man ab und zu Gerüchte, Hinweise und schlechte Neuigkeiten über den Uncharted-Film, der seit März unter der Verantwortung des Venom und Zombieland-Regisseurs Ruben Fleischer steht. Es dauerte natürlich nicht lange, bis wieder schlechte Nachrichten folgten, da Sony die Verzögerung des Projekts aufgrund von COVID-19 bestätigte. Da viele Regionen der Welt die Pandemie langsam in den Griff bekommen, scheinen die Dreharbeiten nun ebenfalls anzulaufen.

Tom Holland, der Schauspieler spielt Nathan Drake im Film, hat auf Instagram genau das bestätigt. Es besteht also immer noch die Möglichkeit, dass wir das Projekt sehen werden, doch bis dahin wird noch einige Zeit vergehen. Mark Wahlberg und Antonio Banderas erwecken das geliebte Universum von Naughty Dog am 8. Oktober nächsten Jahres neben Holland zum Leben - falls sich nicht doch noch etwas am Datum ändert.