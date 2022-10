Laura Bailey würde gerne wieder Abby in The Last of Us III spielen

HQ

Laura Bailey, die Abby in The Last of Us: Part II ihre Stimme lieh, möchte den Charakter auf jeden Fall wieder spielen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Sie bezeichnet ihre Zeit mit Abby als ihre bisher einflussreichste Rolle in ihrer Karriere.

Unter anderem sagte sie dies über die Rolle der Abby in einem kürzlichen Interview mit Comic Book Movie:

"Ich würde auf jeden Fall wieder zu ihr gehen. Ich weiß, dass es eine Menge Drama und Reaktionen auf ihren Charakter gab, aber es war eine der einflussreichsten Rollen, die ich in meinem Leben hatte. Ich würde zu 100% zurückgehen, um mehr Abby zu spielen, wenn sich die Gelegenheit ergibt."

Ob sie die Chance dazu bekommen wird, ist derzeit unklar, obwohl wir wahrscheinlich davon ausgehen können, dass es irgendwann einen dritten Teil geben wird. Neil Druckmann hat zuvor verraten, dass er einen Entwurf für einen möglichen dritten Teil geschrieben hat, aber ob das zu etwas führen wird, bleibt abzuwarten.

Was hältst du von einem möglichen The Last of Us: Part III und würdest du gerne Laura Bailey als Abby zurückkehren sehen?