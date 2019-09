Launch-Trailer von Catherine: Full Body macht heiß auf Veröffentlichung

Ab heute ist in Europa die erweiterte Fassung des einzigartigen und sehr charmanten Puzzle-Adventures Catherine: Full Body auf der PS4 verfügbar. Wir haben das Game bereits gespielt und konnten uns einen Eindruck von Rin und den sonstigen Neuerungen einholen, die der Entwickler Studio Zero integriert hat. Leider kam so einiges dazwischen und wir mussten unsere Kritik aufschieben.

Worauf ihr euch freuen könnt ist eine weitere Figur, die ordentlich Schwung in das acht Jahre alte Original bringt. Neben einem weiteren Spielpfad erhalten Fans zwei neue Enden, die den beiden anderen Damen in Vincents Leben gewidmet sind. Außerdem haben wir viele kleine Dinge entdeckt, die vor allem Atlus-Fans zu schätzen wissen werden. Wie gesagt, unser Eindruck reicht uns für eine abschließende Bewertung noch nicht aus, deshalb werden wir uns noch näher mit der Materie beschäftigen. Wann unsere Kritik zum Spiel kommt, lässt sich aktuell aber noch nicht sagen.

Catherine: Full Body ist eine Mischung aus romantischem Adventure und Action-Puzzle. Abends betrinkt sich Protagonist Vincent in einer Bar und versucht seinen Liebesproblemen zu entkommen, nachts wird er von gefährlichen Alpträumen heimgesucht und muss einen Treppenturm erklimmen. Die Geschichte dreht sich um eine Vierecksbeziehung, in der wir indirekt mit unseren Entscheidungen und die Interaktion mit der Spielwelt einen Pfad wählen, dem das Spiel folgt. Das Game ist ab sofort auf PS4 erhältlich, eine Demoversion gibt es ebenfalls im PSN-Store.