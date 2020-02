Launch-Trailer lässt Welt untergehen in Wasteland Remastered

Unsere Welt mag sich derzeit auf keinem guten Kurs befinden, doch InXile Entertainment hat noch eine deutlich düstere Vorstellung davon, wie unser Planet schon in ein paar Jahren aussehen könnte. Im neuen Launch-Trailer von Wasteland Remastered kollabieren die Probleme der Erde, denn hier sprechen wir über den unwiderruflichen Weltuntergang. Doch auch in einem düsteren Zeitalter muss es weitergehen, umso praktischer also, dass Chaos eine so perfekte Szenerie für epische Rollenspiele abgibt. Wasteland Remastered wird am 25. Februar für PC (Windows, Steam, GOG) und Xbox One veröffentlicht. Der Titel wird sofort im Xbox Game Pass enthalten sein.

You watching Werben