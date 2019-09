Launch-Trailer feiert Verkaufsstart vom spanischen 2D-Slasher Blasphemous

Vor fast drei Jahren soll Enrique Cabeza, der Creative Director von The Game Kitchen, mit einer eilig gezeichneten Skizze den Grundstein für Blasphemous gelegt haben. Heute feiert das spanische Team die Veröffentlichung ihres grausigen 2D-Plattformers, der uns in eine fürchterliche Fantasiewelt führt - inspiriert von der spanischen Inquisition. Kickstarter-Baker haben bereits ihre Belohnungen bekommen, im Laufe des Tages landet Blasphemous auf PC (Steam - Windows, Mac und Linux), PS4, Xbox One und Switch. Das Team bedankt sich bei allen Unterstützern und spricht davon, dass sie sich baldmöglichst mit neuen Updates zu geplanten Stretch-Goals und etwaigen Erweiterungen zurückmelden wollen.

