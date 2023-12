HQ

Gut gemachte Titel über den Ersten Weltkrieg wachsen nicht auf Bäumen, also war Last Train Home ein bisschen wie ein Traumprojekt für mich. Das liegt daran, dass die Perspektive so interessant und einzigartig ist. Wir lesen nicht oft viel über die Tschechoslowakische Legion, je nachdem, woher man kommt. Die Geschichte handelt von Zehntausenden von Männern, die versuchen, nach Hause zu kommen, aber tief in den russischen Bürgerkrieg verwickelt werden. Die Geschichte dieser Soldaten ist voller interessanter Momente, wie z.B. die Reise mit dem Panzerzug, die Eroberung riesiger Landstriche und der Transsibirischen Eisenbahn, Verrat, der Diebstahl der Hälfte der Goldreserven des russischen Zaren und vieles mehr. Man könnte daraus aufwendige und aufregende Filme machen.

Du schlüpfst in die Rolle eines der höheren Ränge an Bord eines Panzerzuges, der auf dem Weg nach Moskau ist, um sicher nach Hause zurückzukehren. Wie du wahrscheinlich bemerkt hast, laufen die Dinge nicht richtig und du und deine Truppen befinden euch mitten in einem brennenden Bürgerkrieg. Deine Aufgabe ist es, dich in diesem chaotischen Russland zurechtzufinden, in dem die Roten (Kommunisten) gegen die Weißen (Antikommunisten) um die Zukunft des Landes kämpfen. Denjenigen unter Ihnen, die über den Ersten Weltkrieg gelesen haben, ist dies wahrscheinlich bekannt. Man gerät schnell in Konflikt mit den Kommunisten, aber es dauert eine Weile, bis man auf Widerstand stößt. Obwohl deine Soldaten nur in ihre neu gegründete Republik zurückkehren wollen, sehen dich alle Fraktionen als Bedrohung oder Verbündeten. Ihr müsst also mit Gewalt und Diplomatie durch die Welt navigieren.

Es ist klar, dass die Entwickler für das Thema brennen. Es gibt ein Auge für Details, sowohl in der Art und Weise, wie sich die Soldaten ausdrücken, als auch in der Gestaltung der Uniformen. Die Kampagne gliedert sich in eine Erzählung über Zwischensequenzen, Karten, durch die der Zug fährt, Ereignisse und taktische Schlachten in Echtzeit. Deine Gruppe von Soldaten braucht Nahrung, Vorräte und mehr, um erfolgreich zu sein. Du musst den Zug daher regelmäßig anhalten und Truppen aussenden, um sie aus Dörfern, Seen, Feldern oder Wäldern zu holen. Diese Expeditionen können gefährlich und riskant sein. Du hast nur eine begrenzte Anzahl an Soldaten, Waffen, Ausrüstung und Munition. Du musst auch mit der Ausdauer, der Willenskraft, dem Sättigungsgefühl der Soldaten umgehen und ob sie frieren oder krank sind.

Das Spiel ist auf den härtesten Schwierigkeitsgrad ausgelegt, der auch standardmäßig eingeschaltet ist. Selbst für mich, der ich diese Titel regelmäßig genieße, ist es eine Herausforderung. Es gibt viele komplexe Systeme, die zusammenarbeiten. Sie können den Pegel senken, wenn Sie möchten. Vor allem, wenn du dich nur für den Kampf oder das Ressourcenmanagement interessierst. Es gibt eine gute Auswahl davon, um Ihre Zugreise individuell zu gestalten. Mein erster Treffer war das Munitionsmanagement und der Treibstoff für den Zug. Meine Soldaten halfen einem Dorf mit dem Nötigsten, um an Lebensmittel zu kommen. Wir erledigten die Nebenjobs und schossen ein paar Wölfe, die ein kleines Dorf terrorisierten. Die Dorfbewohner waren dankbar, aber meine Soldaten mussten mit dem Essen zum Panzerzug zurückkehren.

Dann stürmt ein Zug kommunistischer Soldaten in das Dorf. Meine Aufgabe war es nun, das Dorf zu beschützen. Ich hatte vier Soldaten, von denen zwei noch ein paar Schüsse in ihren Gewehren hatten. Es endete so ziemlich so, wie man es sich vorstellen kann. Die Mission wurde zu einer Art Lektion, die Mission wurde als einfach eingestuft und erwähnte keinen Angriff dieser Größenordnung. Es durchdringt viele der Orte, die Sie besuchen. Man muss vorbereitet sein, und ich habe schnell gelernt, wohin ich sechs oder mehr Soldaten schicken muss und wohin ich drei schicken kann. Das andere große Problem war der Treibstoff für die Lokomotive. Ich hatte am Anfang Schwierigkeiten, neuen Treibstoff zu finden. Wenn er zur Neige geht, hält der Zug an und die Soldaten müssen weit auf die Karten hinaus, meist mit höheren Risiken und erhöhtem Erschöpfungsrisiko. Als ich jedoch anfing, damit zu arbeiten, verschwand ein Großteil der Schwierigkeit.

Die Kombination all der interaktiven Systeme macht es meiner Meinung nach zu einem Survival-Spiel. Sie müssen ständig Entscheidungen treffen und die Risiken abwägen. Wenn du in die Schlacht ziehst, hast du Soldaten, die im Rang aufsteigen und besser werden. Sie können im Laufe der Zeit auch mit neuen Waffen und anderen Dingen ausgestattet werden. Du hast auch oft Zugang zu Artillerie mit den Kanonen deines Zuges. Wenn du Dinge brauchst, kannst du sie kaufen oder Dinge von Wert in der Umgebung finden. Zu lernen, alles zu deinem Vorteil zu nutzen, ist dein Weg zum Überleben. Ich war sowohl in die Geschichte als auch in das historische Setting eingetaucht. Das liegt wahrscheinlich an meinem Interesse an der Zeit, aber auch daran, dass es eine fesselnde Geschichte ist. Ich mag auch den Schwierigkeitsgrad, der mich ständig dazu zwingt, über die Entscheidungen, die ich treffe, nachzudenken. Die Kämpfe haben Gewicht und die Positionierung ist super wichtig. Es ist auch sehr stressig, jede Entscheidung, die du triffst, bestimmt, wie weit du kommst, und es fühlt sich immer wie ein Wettlauf gegen die Zeit an.

Mir war von Anfang an klar, wie wichtig es ist, zu verstehen, was man tut. Du kannst Truppen in verschiedene Positionen im Zug bringen. Das kann von der Bedienung der Kanonen bis hin zum Laden von Kohle in die Lokomotive reichen. Die Kanone kann Schlachten auf der Karte entscheiden. Du brauchst einen Soldaten für die Tagschicht und einen für die Nachtschicht. Du brauchst auch Truppen, die du auf Expeditionen schicken kannst. In Kämpfen kannst du Fähigkeiten einsetzen, schleichen und viele andere Dinge tun. Das bedeutet, dass jeder Soldat wichtig ist und sowohl auf der Kampagnenkarte als auch im Kampf eine Funktion erfüllt. Das Ganze ist etwas, das ich wirklich aufgreifen möchte, weil es eine wirklich fesselnde Erfahrung bildet, mit einem historischen Faden, der sich durch die Welt zieht, durch die wir reisen.

Natürlich hätte ich mir größere Karten und mehr Betonung in der Grafik gewünscht. Es muss gesagt werden, dass die Umgebungen gut aussehen und die Details der Soldaten gut sind. Vor allem in den mittleren Sequenzen, wenn die isometrische Perspektive gewechselt wird, um die Figuren aus der Nähe zu zeigen, werden die Schwächen deutlich. Die Grafik hat mich nicht davon abgehalten, viel Spaß mit dem Titel zu haben. Genauso wenig wie die Musik oder die Geräusche. Das Sounddesign ist größtenteils wirklich gut. Es klingt gut und die Sprachausgabe hält mich in der Geschichte gefangen. Die Tatsache, dass die Soldaten ihre Muttersprache sprechen, ist ein Bonus, den ich sehr schätze. Das tun sie sowohl in Zwischensequenzen als auch auf den Schlachtfeldern. Wenn der Zug durch Dörfer und Städte tuckert, ist es sehr harmonisch, sich einfach zurückzulehnen und ihm zuzuhören.

Obwohl der Klang gut genug ist, fand ich die Musik nicht auf dem gleichen Niveau. Es wird anonym und langweilig in seinem Versuch, im Hintergrund eines historischen Kriegsspiels zu stehen. Es gibt moderne Orchester, die das Erlebnis nie wirklich erhöhen. Mein Verbesserungsvorschlag wäre, zu versuchen, den Zeitgeist mit viel mehr lokaler Musik aus der Zeit einzufangen. Verwenden Sie historische Referenzen und laden Sie die Musik, die es dort und dann gab, in das Erlebnis ein. Wir haben Sammlungen von konservierter Musik aus den Jahren 1910-1925, die für einen Titel dieses Kalibers gesichtet und remastert werden können. Wenn es keine lokale Musik aus den beteiligten Ländern gibt, kann vielleicht ein erfahrener Musiker etwas Glaubwürdiges mit dem Zeitgeist im Hinterkopf schaffen. Jetzt ist es zu sehr ein pompöses Orchester.

Insgesamt ist Last Train Home ein sehr guter Versuch, die Reise der tschechoslowakischen Legion durch das vom Krieg zerrüttete Russland zu interpretieren. Es bietet Intrigen, Verrat, Schlachten und aufregende Ereignisse. Da ich mich auf das Überleben konzentrierte, hielt es mich bei der Stange und die Reise dauerte etwas mehr als 30 Stunden. Es ist eine lange Zugfahrt, die den Geschichtsliebhaber und denkenden Spieler belohnt. Die Unzulänglichkeiten in Grafik und Musik halten dieses Spiel nicht davon ab, eines der interessantesten Erlebnisse des Jahres zu bieten. Wenn man bedenkt, dass sich kleinere Entwickler in diesem Zeitraum hauptsächlich auf First-Person-Multiplayer-Spiele konzentrieren, ist dies ein Hauch frischer Luft. Es ist selten, dass wir in der Single-Zeit so großartige Erfahrungen machen. Meiner Meinung nach ist es das wert, ein wenig mehr Aufmerksamkeit zu schenken.