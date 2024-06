Las Vegas wurde in Microsoft Flight Simulator erweitert

HQ

Asobo Studio peppt sein bereits beeindruckendes Microsoft Flight Simulator weiter auf, und jetzt ist es an der Zeit, die sehr ikonische und unnachahmliche Wüstenstadt Las Vegas, die oft als Unterhaltungshauptstadt der Welt bezeichnet wird, aufzuwerten.

Jetzt können Sie herumfliegen und Dinge wie das Stratsphere Tower, legendäre Hotels wie das pyramidenförmige Luxor, The Mirage, Rio Convention Center, MGM Grand und natürlich das Excalibur Hotel Casino, aber auch das Las Vegas Strip, das Riesenrad High Roller und die spektakuläre Umgebung der Stadt im Detail untersuchen. Das Update ist so neu und frisch, dass wir uns auch das Sphere in seiner ganzen Social-Media-kompatiblen Pracht ansehen können.

Das Update ist jetzt verfügbar und für jeden, der das Spiel hat, völlig kostenlos (sogar über Game Pass ). Verbringst du dieses Wochenende damit, durch Las Vegas zu fliegen?