Larry Hryb: Xbox plant weitere Werbeformate mit Entwicklern

Larry Hryb, auch bekannt als "Major Nelson", ist einer der wichtigsten Manager in der Xbox-Sparte von Microsoft. Er ist gleichzeitig der Moderator des Xbox-Podcasts und in dieser Funktion hat er uns kürzlich darüber informiert, dass der Publisher weitere Werbeformate plant. Hryb geht aus organisatorischen Gründen noch nicht detaillierter darauf ein, deutet jedoch an, dass auch externe Entwickler in Interviews zu Wort kommen werden. Wenn sich Spieler in Zukunft über kommende Projekte für PC und Xbox Series informieren wollen, könnte das für sie ein weiterer Anlaufpunkt sein.