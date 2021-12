HQ

Wenn ihr schon mal einen der Landwirtschafts-Simulatoren gespielt habt, dann wisst ihr vermutlich auch, was für eine große Gefolgschaft die Reihe hat. Die Spielreihe stammt von Giants Software und hat eine beeindruckende Anzahl von Fans, etwas eher Ungewöhnliches für ein Simulationsspiel. Doch der Erfolg hat auch seine Berechtigung, denn die Spiele sind gut gemacht und beschäftigen sich detailreich mit den Eigenschaften der Landwirtschaft.

In der vergangenen Woche ist der neuste Teil der Reihe erschienen. Zuvor haben sich die Entwickler dazu entschieden, den Landwirtschafts-Simulator 21 auszulassen, um sich voll und ganz auf den Landwirtschafts-Simulator 22 zu konzentrieren. Ich habe mich über eine Woche in der simulierten Welt ausgetobt und möchte meine Gedanken über die Verbesserungen, dieser ohnehin schon sehr komplexen Spielerfahrung, nun mit euch teilen.

Eins vorweg - ohne landwirtschaftliches Hintergrundwissen ist der Einstieg in den Landwirtschafts-Simulator 22 eine ziemliche Herausforderung. Das gilt weniger für die Spielmechaniken, viel eher müsst ihr wissen, was genau zu tun ist. Zwar gibt es ein rudimentäres Tutorial, das euch die grundsätzlichen Spielmechaniken erklärt und euch erläutert, wie die Maschinen bedient werden. Doch wenn ihr auf die Welt losgelassen werdet, seid ihr auf euch gestellt.

Wenn ihr die steile Lernkurve gemeistert habt oder euch einfach gut auskennt, dann erwartet euch eine komplexe Simulation mit packenden Spielmechaniken, die euch schnell in ihren Bann zieht. Egal, ob ihr die vielen Maschinen und Fahrzeuge bedient, oder euch in den ausgedehnten Analyse-Optionen verliert. Das Spiel hat eine Tiefe, die besonders Neueinsteiger überraschen dürfte.

Die Analysen werden Neueinsteiger jedoch vermutlich völlig überfordern. Bei diesen könnt ihr jedes Detail über sämtliche Geschehnisse, die auf eurem Land passieren verfolgen. Wieviel Getreide habt ihr geerntet und was ist es wert? Was ist die richtige Saat im August? Wieviel bezahlen wir unseren Mitarbeitern? Ihr findet all diese Informationen in Tabellen und Listen, was die Planung erleichtert und es ermöglicht, den Betrieb möglichst effizient zu bewirtschaften.

Das Gameplay ist fantastisch. Es ist ein Simulator, demnach steht vor allem der Realismus im Vordergrund. Egal ob ihr mit dem Mähdrescher erntet, oder ein Pflug hinter einen der vielen Traktoren spannt, um ein Feld für die Aussaat vorzubereiten. Alles wurde mit viel Liebe zum Detail erschaffen und das zeigt sich. Selbst für jemanden mit limitiertem Wissen über die Landwirtschaft, ist es sehr entspannend seine Bahnen auf den Feldern zu fahren. Die Zeit vergeht dabei wie im Flug.

Herauszufinden, was eigentlich von euch erwartet wird, ist ebenfalls eine Herausforderung, doch die Spielmechaniken sind leicht zu verstehen. Egal ob ihr einen komplexen Mähdrescher bedient oder einen schlichten Pick-Up Truck, die Steuerung ist verständlich und die Benutzeroberfläche zeigt euch freundlicherweise immer das Layout für die Steuerung der Fahrzeuge und Ausrüstung an.

Da der Landwirtschafts-Simulator der neuste Teil einer langjährigen Reihe ist, können wir natürlich Verbesserungen und Erweiterungen der Spielmechaniken erwarten, und die bekommen wir auch geliefert. Der Titel wurde in allen Bereichen überarbeitet, doch Giant Software hat die zusätzliche Zeit auch dafür genutzt, um eine ganze Reihe neuer Features umzusetzen.

Es gibt neue Tätigkeiten, wie das Mulchen und Steine-Sammeln, damit eure Ernte ertragreicher wird. Ihr könnt mehr unterschiedliche Tiere halten (unter anderem Bienen), ihr könnt sogar euren eigenen Charakter erstellen und ihm so eine persönliche Note verleihen. Zusätzlich erwarten euch neue Maschinen lizensierter Marken, neue Pflanzen (wie Oliven und Weintrauben) sowie drei unterschiedliche Areale, auf denen ihr euren Bauernhof betreiben könnt. Die größte Erneuerung ist hierbei ohne Frage der Wechsel der Jahreszeiten.

Neben dem Meistern typischer Herausforderungen, die das Verwalten eines landwirtschaftlichen Betriebs so mit sich bringt, müssen nun auch die Jahreszeiten im Auge behalten werden. Was macht der Winter mit der Ernte, wie verwendet man den Frühling für ergiebiges Wachstum? Die wechselnden Wetterbedingungen müssen ebenfalls beachtet werden und sorgen für zusätzlichen Realismus. Eine tolle Neuerung, die bei uns die Frage aufwirft, wieso diese nicht bereits vorher in das Spiel gebracht wurde.

Der Landwirtschafts-Simulator 19 erschien für den PC, Xbox One und Playstation 4, der Landwirtschafts-Simulator 20 lediglich für Smartphones und die Nintendo Switch. Die Wartezeit war also lang, und doch hat sie sich gelohnt. Der Landwirtschafts-Simulator 22 macht die Serie zu eine der beeindruckendsten und durchdachtesten Simulationsreihen auf dem Markt. Sicherlich trifft es nicht jeden Geschmack, doch wenn es euch in den Fingern juckt einige Runden mit dem Traktor zu fahren, oder ihr einfach nach einer neuen entspannenden Spielerfahrung sucht, dann wird euch der Landwirtschafts-Simulator 22 gefallen. Spätestens dann, wenn ihr die steile Lernkurve überstanden habt.