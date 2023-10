Im Kern ist Laika: Aged Through Blood eine ziemlich aufregende Idee. Sie nehmen die Grundformel aus der Trials-Serie und balancieren ein Motorrad über holpriges Gelände in einer 2D-Perspektive. Dann mischst du My Friend Pedro über Zeitlupenmechaniken und die Fähigkeit, feindliche Projektile zu reflektieren, hinzu. Dann führst du das innovative System ein, das dich zwingt, Rückwärtssaltos zu machen, um Waffen nachzuladen, und Frontflips, um deine Reflexionsfähigkeit aufzuladen, und dann lässt du die Magie geschehen.

Das bedeutet, dass du, während du dich durch die 2D-Landschaft des Spiels bewegst, dein Motorrad balancierst, in Zeitlupe auf Feinde zielst und Saltos auf diese und jene Weise ausführst, um Schritt zu halten. Es ist ein Fluss, den nur wenige andere Spiele, abgesehen von My Friend Pedro, in der Vergangenheit erreichen konnten, und wenn das Spiel auf allen Zylindern feuert (Wortspiel beabsichtigt), ist es wirklich die Indie-Innovation, die vielleicht der reinste Treibstoff der Branche ist.

Leider ist es nicht so einfach, und zwischen diesen Sequenzen purer Spielmagie gibt es eine Reihe von Systemen, Strukturen und Designentscheidungen, die Laika: Aged Through Blood daran hindern, sein volles Potenzial auszuschöpfen.

Laika spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der sich die Menschheit selbst ausgemerzt hat und nur anthropomorphisierte, mutierte Tiere übrig bleiben, die versuchen, in dieser rauen neuen Realität zu überleben. Es ist Mad Max den ganzen Weg, und während das Spiel seine Zeit braucht, um eine zentrale Motivation für den Spieler aufzubauen, eine Mutter, die verzweifelt versucht, ihr Volk vor den militaristischen Birds durch einen blutigen Rachefeldzug zu schützen, funktioniert das Set-up zum größten Teil.

Allerdings ist die Geschichte zu vage und auch ein bisschen zu langatmig. Dies gilt eigentlich für das gesamte Laika: Aged Through Blood, das dem Spieler eine offene, von Metroidvania inspirierte Welt präsentiert, die viel größer und viel breiter ist, als man vielleicht denkt, und obwohl es mit all dem gut 10 Stunden hätte dauern sollen, ist die Spielzeit wahrscheinlich eher doppelt so lang.

Meistens spielt das aber keine Rolle. Erstens ist Laika: Aged Through Blood wunderschön anzusehen, und es ist schön, es auf die altmodische analoge Weise anzusehen. Alles sieht handgezeichnet aus, handgeformt und die Umgebungen, die einzelnen Zwischensequenzen und all die kleinen Details glänzen. Darüber hinaus wurde ein Soundtrack aus einzelnen Mad Max-inspirierten Songs zusammengestellt und über die kargen Ebenen geloopt, und es funktioniert hervorragend.

Okay, die meiste Zeit hörst du das dröhnende Kreischen deines Motorrads, einen tollen Track auf dem Kassettenrekorder und du zerschmetterst Birds in Zeitlupe und badest in ihrem Blut - was kann man daran nicht mögen? Nun, zum einen ist die Welt so verwirrend strukturiert, dass man oft rätselt, wohin man geht und wie. Außerdem gibt es so viele Birds zwischen dir und deinem Ziel, Birds, die ständig respawnen, so dass die Gefahr allgegenwärtig, ablenkend und frustrierend ist, wenn du nur dorthin gelangen willst, wo das Spiel dich haben will. Fügen Sie eine leicht nutzlose Karte hinzu, für die Sie mit der zentralen Währung des Spiels, Viscera, bezahlen müssen, und es wird nicht viel besser.

Darüber hinaus konnte der Entwickler Brainwash Gang nicht widerstehen, ein wenig Souls-Struktur hinzuzufügen, so dass du alle deine Viscera verlierst, wenn du stirbst, und du stirbst sofort, wenn du einmal getroffen wirst oder vom Motorrad auf deinen Hintern fällst. Du stirbst oft, eigentlich die ganze Zeit, und musst dann ständig deine Viscera aufheben und Feinde respawnen häufig. Es mag wie ein gut umgesetzter Wunsch erscheinen, die Spieler herauszufordern und uns ständig in Atem zu halten, aber am Ende ist es eines der größten Ärgernisse des Spiels.

Aber, wie gesagt, manchmal, wenn nicht die meiste Zeit, funktioniert es, und wenn es funktioniert, ist Laika: Aged Through Blood erstklassige Unterhaltung zur Hauptsendezeit und der Beweis dafür, dass es plötzlich reine Innovation in der Indie-Szene gibt, die Mainstream-Aufmerksamkeit verdient. Es ist nicht ganz gelungen, was schade ist, denn mit mehr Feinabstimmung des Schwierigkeitsgrads, der Platzierung der Gegner und vielleicht mehr Lebenspunkten oder "Chancen" für den Spieler von Anfang an wäre das ganze Erlebnis dynamischer gewesen. Aber das sollte nicht von der Tatsache ablenken, dass Laika: Aged Through Blood eine blutige Odyssee zeitlich begrenzter und organisierter Aktionen ist.