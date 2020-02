Künstler vermischt Bloodborne mit Gegenwart

Bloodborne spielt in einer gotischen Albtraumwelt, die, so wie alle Werke FromSoftwares, auf einer Realität aufbaut, die weitgehend ohne technologische Entwicklungen der Moderne auskommt. Doch was wäre gewesen, wenn das Studio den Sprung gewagt und ein Spiel geschaffen hätte, das tatsächlich in einer Art Reflexion unserer heutigen Welt stattfindet?

Ein japanischer Künstler hat sich diese Frage ebenfalls gestellt und er hat selbst eine Antwort darauf gefunden. Auf Twitter und über das Künstlerportal Pixiv teilte der Nutzer eine Reihe von Konzeptzeichnungen , die Arbeiten seines Projekts "Bloodborne 2020" zeigen. Wir sehen die schrecklichen Monster aus FromSoftwares erfolgreichem PS4-Exklusivspiel von 2015 in einer modernen Welt. Die Bilder sind nicht nur hübsch, sondern kombinieren moderne Umgebungen mit dem Lovecraft-Horror, der dieses tolle Spiel so aufregend gemacht hat. Hofft ihr auf eine Fortsetzung von Bloodborne und wenn ja, ob sich Miyazaki bei diesem Künstler Ideen für sein neues Werk abholen sollte?