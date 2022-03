Kunden vom Xbox Game Pass zocken Ende März 2022 Zero Escape, F1 2021 und Shredders

HQ

In den nächsten Wochen werden Kunden des Xbox-Game-Passes im Rahmen ihrer monatlichen Zahlung an Microsoft auf einen frischen Satz Spiele zugreifen dürfen. Spannend könnte das Snowboard-Spiel Shredders sein, über das euch Ingo morgen mehr verrät, es gibt aber auch F1-Unterhaltung und einige Rollenspiele, auf die wir euch aufmerksam machen wollen. Spielen solltet ihr vor allem Zero Escape: The Nonary Games, zumindest wenn ihr verrückte Mystery-Thriller mögt. Strategiefans auf der Konsole dürfen sich ebenfalls auf einigen Nachschub freuen:



Shredders (Cloud, PC und Xbox Series) - 17. März

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (Cloud, Konsole und PC) - 17. März

Tainted Grail: Conquest (Konsole) - 22. März

Zero Escape: The Nonary Games (Cloud, Konsole und PC) - 22. März

Norco (PC) - 24. März

F1 2021 (Xbox) - 24. März

Crusader Kings III (Xbox Series) - 29. März

Weird West (Cloud, Konsole und PC) - 31. März



Am 31. März verlieren Xbox-Game-Pass-Abonnenten Zugriff auf drei Titel. Destiny 2 ist eine Ausnahme, denn das Free-to-Play-Game könnt ihr unabhängig von bestehenden Abonnements spielen. Xbox-Game-Pass-Nutzer dürfen ab dem 11. April nicht länger auf die Add-Ons Beyond Light, Shadowkeep und Forsaken zugreifen.



Madden NFL 20 (Cloud, Xbox und PC)

Narita Boy (Cloud, Xbox und PC)

Shadow Warrior 2 (Cloud, Xbox und PC)

Destiny 2 (PC) - am 11. April



Quelle: Xbox Wire.