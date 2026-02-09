Kuba warnt Fluggesellschaften vor drohendem Mangel an Flugbenzin

HQ

Kuba hat internationale Fluggesellschaften davor gewarnt, dass ab Dienstag der Flugtreibstoff ausgehen wird, was Bedenken hinsichtlich des Flugverkehrs auslöst, da die Insel mit einer sich verschärfenden Energiekrise konfrontiert ist. Eine am späten Sonntag herausgegebene Notice to Aviation (NOTAM) besagte, dass Kerosin vom 10. Februar bis 11. März nicht verfügbar sein werde, was den Zusicherungen der Regierung nur wenige Tage zuvor widersprach, dass neue Kraftstoffrationierungsmaßnahmen die Flüge nicht beeinträchtigen würden.

Der Mangel steht im Zusammenhang mit der Einstellung der Öllieferungen aus Venezuela, Kubas wichtigstem Energieverbündeten. Havanna hat seit Mitte Dezember kein venezolanisches Rohöl oder raffinierte Produkte mehr erhalten, nachdem die Vereinigten Staaten versucht hatten, Venezuelas Exporte zu blockieren. US-Präsident Donald Trump hat seitdem versprochen, alle venezolanischen Öllieferungen nach Kuba einzustellen und mit Zöllen für Länder gedroht, die Treibstoff auf die Insel schicken, wodurch der Zugang zu Flugbenzin effektiv eingeschränkt wird.

Fluggesellschaften, die Kuba bedienen, werden voraussichtlich auf Notfallpläne setzen, einschließlich der Betankung in Nachbarländern wie Panama, den Bahamas, der Dominikanischen Republik oder den Vereinigten Staaten. Ähnliche Engpässe wurden in der Vergangenheit auf diese Weise gehandhabt, und die meisten Flüge von und nach Havanna schienen am Montag planmäßig zu verlaufen. Große Fluggesellschaften haben bisher keine Stellungnahme abgegeben, und vorerst bleibt abzuwarten, wie lange der reguläre Flugverkehr aufrechterhalten bleibt, falls der Treibstoffmangel anhält...