Krieg kehrt im finalen DLC von Borderlands 3 zurück

2K Games und Gearbox Software werden uns nächste Woche die vierte und letzte geplante Erweiterung von Borderlands 3 vorstellen, denn schon am Donnerstag tauchte diesbezüglich ein kleiner Stimmungsmacher auf. Das vierte DLC-Paket wird den Season Pass abschließend und in einem kleinen Clip sehen wir bereits, dass wir wohl einen alte Bekannten zu Gesicht bekommen werden - Krieg aus Borderlands 2 feiert allem Anschein nach sein Comeback. Nach Moxxi's Heist on the Handsome Jackpot, Guns, Love, Tentacles und Bounty of Blood wird die Post-Launch-Unterstützung von Borderlands 3 mit diesem Inhalt vorerst zu einem Ende kommen. Uns würde es aber nicht wundern, wenn die Entwickler bereits an weiteren Inhalten für den Shooter arbeiten.

Krieg ist zurück! Der vollständige Trailer mit allen Infos zum DLC erfolgt am 25. August.