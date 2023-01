Kratos' Synchronsprecher reagiert auf Forderungen nach Dave Bautista in der TV-Show God of War

HQ

Christopher Judge, der Synchronsprecher für Kratos und Mann, der im Dezember den Weltrekord für die längste Dankesrede aufstellte, hat sich in letzter Zeit auf Twitter ziemlich lautstark geäußert, nachdem online vorgeschlagen wurde, dass Dave Bautista Kratos in Amazons God of War-Serie spielen sollte.

Viele Fans von Judge sprangen sofort auf Twitter, um sich auf die Seite des Schauspielers zu stellen, darunter Arthur alias Roger Clark von Red Dead Redemption 2, der sagte, dass die Leute nicht erkennen, wie Motion Capture in Spielen funktioniert und denken, dass alles in einer Kabine gemacht wurde.





Der Richter postete später am Tag einen weiteren Tweet mit den Worten: "Versteh mich nicht falsch, ich finde Dave Bautista großartig, aber... " was impliziert, dass er lieber derjenige wäre, der die Figur auf der großen Leinwand zum Leben erweckt.

Wir haben noch keine Neuigkeiten darüber gehört, wer Kratos oder Atreus in der God of War-Serie spielen wird, aber es wird schwer vorstellbar sein, dass irgendjemand außer Christopher Judge die Rolle zum Leben erweckt. Vor allem mit dieser rauen Stimme, die wahrscheinlich der Fluch vieler Schauspieler sein wird, wenn sie die Rolle wollen.