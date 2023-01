Kratos' Leviathan-Axt in London gesichtet

HQ

Der Twitter-Account von PlayStation hat gerade eine riesige Replik der Leviathan-Axt aus God of War und God of War: Ragnarök von 2018 enthüllt.

Die Axt hat ihren Weg nach London gefunden, wo sie einen Riss im Boden verursacht zu haben scheint. Einige Rauch- und Lichteffekte wurden verwendet, um der Leviathan-Axt auch ein jenseitiges Aussehen zu verleihen.

PlayStation bestätigte, dass die Axt morgen Abend weg sein wird, und so sollte jeder in der Umgebung, der sie sehen möchte, dies vorher versuchen. Es ist nicht abzusehen, was das bedeuten könnte, obwohl einige Fans glauben, dass es an eine God of War-Ankündigung gebunden sein wird.

Wir müssen abwarten, ob hinter diesem Marketing-Stunt etwas steckt oder ob es nur eine weitere Erinnerung daran ist, God of War: Ragnarök zu spielen.