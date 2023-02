Kratos hätte in einem frühen Entwurf von God of War Ragnarök sterben können

HQ

Achtung! Dieser Artikel enthält große Spoiler zu God of War Ragnarök.

Jetzt wurden Sie gewarnt, nach Monaten der Sorge, als wir uns endlich hinsetzten, um God of War Ragnarök zu spielen, atmeten wir alle erleichtert auf, als der Abspann endlich lief und bestätigt wurde, dass Kratos sein Ende in diesem Spiel nicht erreichen würde.

Kratos' Tod war jedoch etwas, das die Autoren stark in Betracht zogen. Laut Matt Sophos, dem Narrative Director für das Spiel, der "früheste, früheste Entwurf eines Entwurfs, den wir uns ausgedacht hatten", der Kratos im ersten Thor-Kampf sterben lassen würde.

"Und so" Sophos fuhr fort. "Er würde sterben, und dann war es kein dauerhafter Tod. Was passieren würde - und es ist mir egal, wir können das sagen, weil es nicht mehr passiert, also ist das alles Fan-Fiction an dieser Stelle - er würde im Wesentlichen von Atreus aus der Hölle gezogen werden. Aber es ist jetzt so, als wären 20 Jahre vergangen - es würde eine große Zeitsprung-Sache werden. Das war also eine Version davon."

Anscheinend sind die Autoren diesen Weg nicht gegangen, weil der Direktor des Spiels, Eric Williams, kein Fan davon war. Es scheint ein interessantes Konzept zu sein, aber angesichts der großartigen Geschichte, die wir in God of War Ragnarök bekommen haben, könnte es das Beste sein, dass es weggelassen wurde.

Sophos fügte hinzu, dass die aktuelle Version der Geschichte es den Autoren stattdessen ermöglichte, ein Thema des Trotzens des Schicksals besser zu vermitteln. "Zu wissen, dass es in der nordischen Mythologie nur um Schicksal und Prophezeiung und alles andere geht, und wir wollten sagen: 'Das ist Bullshit', weißt du? Nichts steht geschrieben, was nicht ungeschrieben bleiben kann, solange du bereit bist, Veränderungen in deinem Leben vorzunehmen, bist du nicht an das Schicksal gebunden."