Krafton wird Nirvananas Zeta veröffentlichen

Krafton hat bekannt gegeben, dass es eine globale Veröffentlichungsvereinbarung mit dem Entwickler Nirvanana für sein kommendes Spiel unterzeichnet hat, das derzeit den Codenamen Zeta trägt. Das Spiel, das 2025 auf PC und Konsolen erscheinen soll, soll ein charakterbasierter PvP-Titel sein, der "darauf abzielt, die aufregende Tiefe und Spannung des strategischen Echtzeit-Gameplays einzufangen und es mit einem charakterzentrierten Fokus zu versehen".

CH Kim, CEO von Krafton, sagte über die Publishing-Vereinbarung: "Krafton ist ständig auf der Suche nach Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Entwicklungsstudios wie Nirvanana. Das grenzenlose Potenzial ihres Teams treibt bereits die Arbeit an einem Spiel voran, das unser Portfolio und seine Publishing-Fähigkeiten stärken wird.

"Krafton plant, seine globale Erfahrung mit Nirvanana zu teilen, damit sich das Team voll und ganz auf die Entwicklung von Zeta konzentrieren kann."

Die Vereinbarung sieht vor, dass Krafton und Nirvanana zusammenarbeiten, um das Spiel in ein paar Jahren zu veröffentlichen, und das Duo wird auch an einigen anderen Plänen in Bezug auf Zeta arbeiten, einschließlich eSports-Wettbewerben.