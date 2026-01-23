KPop Demon Hunters dominiert Netflix' neuesten Bericht "What We Watched"

HQ

Netflix hat einen weiteren What We Watched-Bericht veröffentlicht, der uns genau mitteilt, wie viele Millionen Aufrufe jeder seiner wichtigsten Filme und TV-Serien erhalten hat. Wir wissen bereits, dass KPop Demon Hunters Rekorde für den Streamer bricht, aber wenn man seine Zahlen im Vergleich zum zweitgrößten Erfolg derselben Zeit sieht, wird einem klar, wie sehr der Film ein Monster ist.

Im Netflix-Bericht sehen wir, dass KPop Demon Hunters in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 482 Millionen Mal angesehen wurde, was nicht einmal die ersten 10 Tage nach der Veröffentlichung des Films berücksichtigt. Dahinter auf Platz 2 steht Happy Gilmore, das weltweit "nur" 135 Millionen Aufrufe erzielte.

Im Fernsehen sehen wir, dass Wednesday Staffel 2 den Spitzenplatz innehatte, aber Stranger Things Staffel 5 hätte ihn fast weggefegt. Wir können wahrscheinlich erwarten, dass es im nächsten What We Watched-Bericht wieder auftaucht, da viele Daten aus dem Staffelfinale der fünften Staffel in die erste Hälfte des Jahres 2026 übertragen werden. Insgesamt haben Nutzer in den letzten 6 Monaten 96 Milliarden Stunden auf Netflix geschaut, ein Anstieg von 1 Milliarde im Vergleich zur ersten Hälfte des Jahres 2025.

