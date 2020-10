Kostenloses Herbst-Update lässt euch Mondkuchen in Overcooked 2 backen

Overcooked, das wundervolle, chaotische und verrückte Mehrspielerspiel zum Thema Kochen, Backen und in der Küche Spaß haben, wurde 2018 mit einem kulinarischen Nachfolger versehen, der mehr Würze, verrückte Momente und die ultimative Herausforderung für beinahe jede Freundschaft bietet. Seit der Einführung hat Overcooked 2 viel Liebe und Fürsorge von seinen britischen Schöpfern bekommen, zum einen durch einen Haufen kostenpflichtiger Zusatzinhalte, sowie mit regelmäßigen saisonalen, kostenlosen Updates.

Um das Spiel auf die Veröffentlichung der Kompletterfahrung Overcooked: All You Can Eat vorzubereiten, bekam das Spiel zum 1. Oktober frische Inhalte spendiert. Im Moon-Harvest-Event stehen ab sofort auf allen Plattformen neue Küchen und ein weiteres Gericht zur Verfügung. Neben Kirschblüteneffekten werdet ihr bei der Zubereitung des leckeren Mondkuchens häufig über Seerosenblätter hetzen müssen, die kurz nachdem sie betreten werden, im Wasser versinken. Um die richtigen Wege durch das Spielfeld zu finden, bedarf es also weiterhin jeder Menge Geduld, Absprache und Geschicklichkeit.