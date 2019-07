Kostenlose Demo von NBA 2K20 wird am 21. August veröffentlicht

Visual Concepts und 2K Games gaben gestern bekannt, dass Fans ihrer Basketballspiele schon ab dem 21. August in das nächste NBA 2K20 schauen können. An diesem Tag soll eine Demoversion erscheinen, die auf verschiedenen Plattformen kostenlos zur Verfügung steht. Die gute Nachricht ist, dass der Fortschritt aus der Demo gespeichert und ins fertige Spiel übertragen wird, falls ihr euch das Anfang September auf Xbox One, PS4 und Switch kauft. Außerdem ist die Aktion eine gute Möglichkeit herauszufinden, ob ihr den Titel wirklich wollt.