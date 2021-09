Koreanisches Hack'n'Slash Undecember zerlegt jede Menge Dämonen in Gameplay-Präsentation

Diese Woche stellen uns Line Games ein hübsches Handyspiel mit dem verwirrenden Namen Undecember vor. Das Action-Rollenspiel ist im Bereich der Hack'n'Sash-Titel einzuordnen und er soll auch auf dem PC erscheinen, aber die primäre Zielgruppe scheint der asiatische Mobile Markt zu sein. Spielszenen in einem neuen Trailer machen aber einiges her, deshalb wollten wir euch das Game zumindest kurz vorstellen. Die koreanischen Indie-Entwickler Needs Games sind uns kein Begriff, denn Undecember ist ihr erstes Spiel.

Die allgemeinen Infos zum Spiel sind ebenfalls noch überschaubar: Der böse Gott „Serpens" wurde aus den Schatten der zwölf anderen Götter geboren und gefährdet nun die Balance der bekannten Welt. Nach einer alles entscheidenden Schlacht fallen beide Seiten leblos zu Boden, doch mit der Zeit finden die Menschen eine Möglichkeit, die alten Götter wiederzubeleben. Das gibt dem Bösen nur leider eine weitere Möglichkeit, das Land zu verwüsten. Grund genug also, um viele mutige Abenteurer zu versammeln, die wütend durch das Land ziehen und Monster besiegen.

Das neueste Gameplay-Video zeigt uns bereits verschiedene Fähigkeiten und einige Spielmodi, die eure Fähigkeiten auf die Probe stellen. Neben Gildenkämpfen und einem Raid könnt ihr euch auf PvP-Duelle freuen. Im Oktober startet in Südkorea ein erster öffentlicher Beta-Test, doch wir werden den Titel bei uns ganz sicher nicht mehr dieses Jahr sehen (obwohl das in der Pressemitteilung von Line Games behauptet wird).