Kooperativer Mehrspieler-Brawler Super Kirby Clash kostenlos auf Switch spielen

Nintendo hat uns in dieser Woche mit einem neuen Kirby überrascht. Das Actionspiel Super Kirby Clash ist ein Multiplayer-Fest, in dem mehrere Kirbys böse Jungs verprügeln. Viele der Bosse sind aus der Reihe bekannt, die Spieler dürfen sich sogar auf Rollen spezialisieren, die sie im Kampf ausüben. Joy-Cons lassen sich im lokalen Modus verwenden, wer eine Online-Mitgliedschaft hat, darf sich auch in Online-Partien schmeißen. Im Modus Party Quest können Nutzer im gleichen Switch-Netzwerk gegeneinander antreten oder zusammenspielen. Ach und das Game ist kostenlos spielbar, Fans sollten auf der Switch also mal einen Blick riskieren.