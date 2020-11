Konsolentermine für Star Renegades

You're watching Werben

Im September veröffentlichte das Entwicklerstudio Massive Damage ihr sehr schickes Roguelike Star Renegades auf dem PC. Letzte Woche meldete sich der Publisher Raw Fury zurück, um die zu erwartenden Konsolentermine bekanntzugeben. Der Titel wird am 19. November auf Nintendo Switch und auf Xbox One erscheinen (enthalten im Xbox Game Pass). Spieler auf der Playstation 4 müssen sich noch bis zum 25. November gedulden, dürfen dann aber auch ran an den Sci-Fi-Speck. Den genauen Preis kennen wir noch nicht, doch auf dem PC liegt der Kostenpunkt bei ca. 25. Euro.

Star Renegades vereint eine wunderschöne Pixelpräsentation mit einer einnehmenden Welt und rundenbasierten Kämpfen. Dem Roguelike-Kern und der zufallsgenerierten Natur des Strategiespiels ist es geschuldet, dass wir nach einem erfolgreichen Spieldurchlauf etwas demoralisiert zurückgelassen wurden. Stimmen die Parameter jedoch für einen, dann laufen viele gute Ideen zusammen. Den Titel haben sich unsere Kollegen von Gamereactor UK genauer angeschaut und obwohl unser Tester mit dem Ergebnis nicht vollends zufrieden war, dürfen Genre-Fans ruhig reinspielen.