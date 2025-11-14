Konsolen-Könige: Sony PlayStation

HQ

PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5. Wenn es einen Hersteller gibt, der sich an einfache Namen hält, dann ist es Sony. Ihre Konsolen erhalten eine Nummer, und das wird wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit so bleiben, wie sie Konsolen produzieren. Es gab fünf PlayStations (wie ihr natürlich wisst) (abgesehen von den Pro -Versionen), und wir hier bei Gamereactor haben sie unter Berücksichtigung ihrer Vor- und Nachteile, Innovationen und Haltbarkeit gegeneinander abgewogen und sie alle in eine Rangliste gebracht. Dies sind die besten (Heim-)Konsolen von Sony.

5. PlayStation 3 (2006)

Es gibt ein gewisses Missverständnis, das uns in der Redaktion bei vielen Spielern oft begegnet, und es geht darum, welche der Konsolen der siebten Generation sich am meisten verkauft hat (mit Ausnahme der Wii, die die beiden engsten Konkurrenten übertraf). Klar ist, dass die Xbox 360 die wohl beliebteste und vor allem beliebteste Konsole der beiden war und wenn wir bei Gamereactor zurückblicken, haben wir mehr wirklich gute Erinnerungen an sie als an Sonys Luxus-Alternative. Allerdings verkaufte Sony 90 Millionen PS3-Konsolen, während Microsoft 84 Millionen Xbox 360-Einheiten verkaufte, obwohl die PS3 einen schwierigen Start hatte, vor allem, weil Sony den Markt etwas falsch einschätzte und den Preis für sein drittes Gerät bei der Markteinführung viel zu hoch ansetzte.

Es beherbergte einen wirklich guten Blu-ray-Player und einen 8-Kern-Cell-Prozessor mit 90-nm-Technologie, was bedeutete, dass das Gerät zum Start deutlich mehr kostete als die Xbox 360. Auf dem Papier war es auch deutlich fortschrittlicher, aber das war bei den meistverkauften Multiformat-Spielen nie wirklich spürbar, da die großen Entwickler bezeugten, dass Microsofts Maschine einfacher zu entwickeln war. Die PS3 war jedoch ein reines Premium-Produkt und abgesehen von der schrecklichen Spider-Man-Schriftart auf der Launch-Edition eine sehr aufwendige Angelegenheit, die als Herzstück Ihres Wohnzimmers konzipiert war.

4. PlayStation 4 (2013)

Mit der PS4 hat Sony die kostspielige und auf dem Papier beeindruckende Cell-Architektur aufgegeben und sich stattdessen für die Arbeit mit AMD und deren X86-64-Architektur entschieden, die uns eine Gaming-Maschine lieferte, die theoretisch 1,84 Teraflops pro Sekunde herausholen konnte. Mit der PlayStation 4 hat Sony sein erstes Touchpad auf dem mitgelieferten DualShock 4-Controller eingeführt, das bekanntlich auf den PlayStation 5 DualSense-Controller übertragen wurde und bei richtiger Verwendung ein sehr nützliches Feature ist. In dieser Konsolengeneration tauchte Sony mit dem PlayStation Camera und PlayStation VR erstmals in den VR-Markt ein. Insgesamt war die PS4, und vor allem die PS4 Pro, eine sehr schöne Konsole, die uns immer am Herzen liegen wird.

3. PlayStation 5 (2020)

Als wir uns für die Kriterien für das Schreiben dieser Listen entschieden haben, hatten wir eine Anweisung, dass sie sich nicht (zu sehr) auf die Spielebibliothek der Konsole konzentrieren sollten. Im Grunde genommen ordnen wir die Maschinen selbst und nicht ihre Spiele ein. Wenn man sich also das neueste Gerät von Sony ansieht, ist es ein wirklich beeindruckendes Kraftpaket mit vielen beeindruckenden technischen Funktionen. Die Tatsache, dass der Flash-Speicher der Konsole direkt mit dem Motherboard verbunden ist, sorgt für beeindruckend schnelle Ladezeiten, und es ist einfach, den Speicher mit einer NVMe-Festplatte zu erweitern, damit Sie Ihre PlayStation 4-Spiele, die Sie auf Disc haben, spielen können. Dann müssen wir natürlich DualSense hervorheben, einen Controller, der sich mit seinem fantastischen haptischen Feedback, das in vielen Spielen für eine zusätzliche Ebene der Immersion sorgt, wie ein kleines Stück Zukunft anfühlt. Die PlayStation 5 ist eine technisch sehr beeindruckende Maschine, und auch wenn die Spielebibliothek dieser Generation vielleicht zu den schwächsten gehört, ist es kaum die Konsole selbst, die ein Hindernis oder ein Grund dafür ist.

2. PlayStation 2 (2000)

Das erste, was einem normalerweise in den Sinn kommt, abgesehen von all den fantastischen Spielen, wenn es um diese Black Box geht, ist, dass sie DVDs abspielen könnte. Du hast nicht nur eine Konsole gekauft, sondern hattest auch die Möglichkeit, das neue und schnell wachsende Filmformat zu spielen. Wenn man bedenkt, dass die PlayStation 2 die meistverkaufte Konsole aller Zeiten ist, ist es nicht verwunderlich, dass sie sich anfühlte, als wäre sie in jedem zweiten Haushalt, denn um ein wenig zu übertreiben, war es genau so. Die Tatsache, dass die PlayStation 2 abwärtskompatibel war, trug wesentlich zu ihrem Erfolg bei, ebenso wie die bereits erwähnte Möglichkeit, DVD-Filme abzuspielen. Aber auch die grafischen Möglichkeiten, die die Konsole bot, waren natürlich ein Grund für den Erfolg. Heute ist die PlayStation 2, wie bereits erwähnt, nach wie vor die meistverkaufte Konsole aller Zeiten, und es ist nicht besonders schwer zu verstehen, warum. Ganze zwölf Jahre lang produzierte Sony die Konsole, und sie wurde auch als deutlich abgespecktes Slim-Modell auf den Markt gebracht. Aber es war die größere, erste Version, die wir immer noch am meisten mit dem überwältigenden Erfolg der PlayStation 2 verbinden.

SONYS KONSOLENKÖNIG:

1. PlayStation (1994)

Alles änderte sich mit der Ankunft der grauen Box mit Toplader. Was eine Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Sony hätte sein können, wurde stattdessen zum Einstieg des japanischen Elektronikriesen in einen Markt, den Nintendo und Sega seit Mitte der 1980er Jahre dominiert hatten. Mit einem 33,87-MHz-Prozessor und 2 MB RAM konzentrierte sich Sony hauptsächlich auf 3D-Grafiken, mit einer Konsole, die als "robuster" und erwachsener als die Alternativen der Konkurrenz vermarktet wurde. Während Nintendo bei Cartridges blieb, entschied sich Sony für CDs, und die Konsole wurde entwickelt, um Dritthersteller anzuziehen, da Sony im Gegensatz zu den anderen Konsolengiganten keine eigene Gaming-Abteilung hatte, die ihre eigenen Spiele entwickelte.

Der Support von Drittanbietern ließ nicht lange auf sich warten. Dies war vor allem der Einfachheit, dem Support, den die Entwickler direkt von Sony erhielten, und dem deutlich günstigeren CD-Format im Vergleich zu Cartridges zu verdanken. Der Rest ist Geschichte. Die PlayStation-Spielebibliothek ist fast schwindelerregend, da praktisch alle großen Studios den Beginn von Spieleserien veröffentlichen, die es heute noch gibt, und als Square sich entschied, Final Fantasy VII für das Format zu entwickeln, stand außer Frage, dass Sony alle Unterstützung hatte, die sie nur brauchen konnten. Darüber hinaus wurde die Marke selbst zu einer Ikone. Mit aggressivem und coolem Marketing wurde PlayStation schnell zu einer Marke für alle Altersgruppen. Mit über 100 Millionen verkauften Konsolen kann es nur als durchschlagender Erfolg bezeichnet werden. Wir krönen die graue Kultkonsole daher als Sonys beste Konsole für alles, was sie für die Spieleindustrie tat und war.