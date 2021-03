Könnte ein Remaster von Destroy All Humans 2 unterwegs sein?

You're watching Werben

Letzte Woche ist ein Trailer zur überarbeiteten Version von Destroy All Humans! aufgetaucht, den einige Leute als Teaser für ein zweites Remaster verstehen. Am Ende des Videos trifft der Protagonist Cryptosporidium-137 auf Cryptosporidium-138, der Hauptfigur aus der Fortsetzung. Das PS2- und Xbox-Spiel aus dem Jahr 2006 war nie ein großer Hit, jedenfalls konnte es den Erfolg seines Vorgängers unseres Wissens nach nicht wiederholen. Uns würde es jedoch nicht wundern, wenn die Muttergesellschaft von THQ Nordic (Embracer Group) eine solche Produktion in Auftrag geben würde. Bestätigt wurde bislang aber noch nichts.