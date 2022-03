Konami verliert Zugriff auf "Silenthill.com"

HQ

Konami scheint sich dieser Tage vor allem für NFTs und Pachinko-Maschinen zu interessieren, und so ist es kürzlich dazu gekommen, dass die Rechte an der offiziellen Silent-Hill-Domain abgelaufen sind. Das ist ihnen 2019 bereits einmal geschehen und es scheint einige Leute auf das Thema aufmerksam gemacht zu haben. Damals konnte der Publisher die Domain schnell wieder für etwa 10.000 US-Dollar in ihren Besitz bringen, doch diesmal waren sie nicht flink genug. Ein Fan hat sich deshalb einen Scherz erlaubt und eine Weiterleitung zu einem Tweet vom Designer Masahiro Ito eingerichtet. Wenn ihr Silenthill.com besucht, erfahrt ihr vom Künstler, dass er es einst wirklich bedauerte, die Figur „Pyramid Head" entworfen zu haben.