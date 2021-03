Konami feiert zwei Millionen Bomber in Super Bomberman R

You're watching Werben

In dieser Woche haben wir erfahren, dass Konami die bislang Stadia-exklusive Version von Super Bomberman R Online noch in diesem Jahr auf Konsolen und PCs veröffentlichen möchte, doch es gibt noch weitere Neuigkeiten aus dem Bomberman-Universum. Das Vorgängerspiel Super Bomberman R aus dem Jahr 2017 soll sich in den letzten vier Jahren 2 Millionen Mal verkauft haben, bestätigt das Studio auf ihren sozialen Medien. Der Titel erschien zuerst auf der Nintendo Switch, später folgten Anpassungen für Playstation 4, Xbox One und PC. Jonas aus Schweden hatte euch zur Veröffentlichung eine Kritik abgetippt.