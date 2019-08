Konami erneuert Markenrechte an Silent Hill

Konami hat letzte Woche beim kanadischen Patent- und Markenamt für geistiges Eigentum in der Kategorie "Videospiele, Computerspiele" die Marke "Silent Hill" registrieren lassen. Der Eintrag erfolgte am 25. Juli 2019 und könnte auf ein neues Spiel in der Horrorserie hinweisen. Ebenso gut könnte es sich hierbei allerdings auch um ein Standardverfahren handeln, da die bestehenden Schutzrechte für Silent Hill am 6. Dezember 2019 abgelaufen wären. Es bleibt also abzuwarten, ob Konami eine Zukunft der Horrorserie plant.

Das letzte Silent Hill war Downpour aus dem Jahre 2012. Einige Jahre später gab es viel ungewollte Aufmerksamkeit mit dem berühmten Videospielentwickler Hideo Kojima und seinem spielbaren Teaser, P.T., zu Silent Hills, seitdem gibt es nur verbrannte Erde rund um das Thema. Kojima hat Konami inzwischen verlassen und arbeitet an Death Stranding, das Ende des Jahres erscheint.