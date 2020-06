Konami beendet Entwicklung von Hyper Sports R erfolglos

Hyper Sports R ist ein Sportspiel, das von Konami vor fast genau zwei Jahren für die Nintendo Switch angekündigt wurde. Es sollte eine spirituelle Fortsetzung der alten Leichtathletikspiele sein, doch aus irgendeinem Grund wird es nicht das Licht der Welt erblicken. Nach einer langen Zeit der Stille gab Konami heute bekannt, dass sie das Projekt abgebrochen haben:

"Heute haben wir beschlossen, die Entwicklung von Hyper Sports R für die Nintendo Switch einzustellen. Das Team hat seit der Enthüllung im Juni 2018 kontinuierlich an dem Spiel gearbeitet. Nach langem Überlegen haben wir uns jedoch dazu entschlossen, die Entwicklung aufgrund verschiedener Umstände abzubrechen. Wir entschuldigen uns für diese erheblichen Unannehmlichkeiten zutiefst bei all unseren geschätzten Kunden, die die Veröffentlichung dieses Spiels geduldig herbeigesehnt haben. Wir hoffen, dass ihr unsere Produkte und Dienstleistungen auch in Zukunft genießen werdet."

Es ist echt schade, dass sich heutzutage immer mehr Sportspiele als Simulation verstehen und nicht mehr intuitiv oder gar unterhaltsam sein wollen.