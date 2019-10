Kommt Call of Juarez: Gunslinger zur Nintendo Switch?

Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir im Actionspiel Call of Juarez: Gunslinger durch den Wilden Westen ritten, warum also jetzt den alten Schinken aufwärmen? Vor kurzem hat das Game eine ESRB-Bewertung für eine neue Plattform erhalten und VG24/7 berichtet heute von einer interessanten Postkarte, die ihnen Entwickler Techland zugeschickt hat. Auf dem Bild werden wir zu einer Enthüllung am kommenden Donnerstag eingeladen, was die Spekulationen über einen möglichen Switch-Release stärken. Noch ist nichts in Stein gemeißelt, aber es scheint gut möglich, dass wir schon bald wieder in das Spiel eintauchen können.