Kommendes Jahr erforscht Blade Runner in Tabletop-RPG Los Angeles im Jahre 2037

Der Hersteller Free League Publishing arbeitet an einem Tabletop-RPG, das sich mit der Sci-Fi-Marke Blade Runner beschäftigt. Das analoge Spiel lässt euch die brutalen Straßen von Los Angeles im Jahr 2037 erkunden. Alle Teilnehmer haben individuelle Fähigkeiten und sie sammeln während des Spielens Erinnerungen an, was gleichzeitig die Persönlichkeit der eigenen Spielfigur formt. Man muss währenddessen verschiedene Fälle untersuchen, die über das einfache Eliminieren von Replikanten hinausgehen.

Genau wie die Vorlage (und der letzte Film Blade Runner 2049) werden im Spiel und dessen Erweiterungen tiefgründige Themen, wie "Unternehmensintrigen, existenzielle Charakterdramen und moralische Konflikte" vorkommen. Geplant ist das Tabletop-Spiel für 2022.

