Kommendes Assassin's Creed-Brettspiel teasert Gameplay für Codename Red an

Während Ubisoft sich sehr bedeckt gehalten hat, was das kommende Assassin's Creed Codename Red angeht, das nächste große Abenteuer der Serie, das 2024 nach Assassin's Creed Mirage aus dem Jahr 2023 erscheinen wird, hat ein neues Brettspiel, das auf der Kultserie basiert, nun ein wenig darüber gehänselt, was uns in diesem kommenden Titel erwarten könnte.

Wie Access the Animus kürzlich auf X bemerkt hat (danke, GamesRadar), soll dieses Tabletop-Rollenspiel eine Testgeschichte enthalten, die im feudalen Japan spielt (die gleiche Zeitspanne wie Codename Red) und ein "Beispiel für Gameplay" bietet.

Aufgrund der Tatsache, dass dieses Brettspiel erst für eine Weile veröffentlicht wird, sondern erst am 5. September seine Kickstarter-Kampagne starten wird, müssen wir abwarten, ob an der Verbindung, die es mit Codename Red teilt, viel Wahres dran ist. Was wir jedoch wissen, ist, dass Ubisoft das Tabletop-Rollenspiel teilweise finanziert, so dass es zumindest ein gewisses Maß an offiziellen Verbindungen gibt.