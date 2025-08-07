Köln wird für seine Veranstaltung 2026 zu einem Counter-Strike 2 Major expandieren

HQ

Die ESL hat angekündigt, dass sie für die Saison 2026 Counter-Strike 2 ihr jährliches Turnier in Köln erweitern und weiterentwickeln wird, indem sie es von einem IEM-Turnier Ende Juli/Anfang August in ein massives Major umwandelt, das im Juni stattfinden wird.

Ja, wir werden 2026 nicht nur die IEM Cologne bekommen, sondern es wird die IEM Cologne Major sein, alles in dem Bemühen, ein Jahrzehnt der Ausrichtung von Action in der deutschen Stadt zu feiern. Es werden 32 der besten Teams aus der ganzen Welt teilnehmen und es wird ein Preispool von 1,25 Millionen US-Dollar zur Verfügung stehen, wobei die gesamte Action vom 2. bis 21. Juni in der LANXESS Arena in der Stadt stattfindet.

Marc Winther, Director of Game Systems bei ESL FACEIT Group, hat über die Feier eines Jahrzehnts bei der Cathedral of Counter-Strike mit einem Major gesagt: "Die IEM Cologne hat sich als Eckpfeiler des kompetitiven Counter-Strike etabliert, mit jeder Ausgabe mit den besten Teams, der unvergleichlichen Energie und dem besten Publikum. Das Major nach einem Jahrzehnt wieder nach Köln zu holen, ist eine Feier all dessen, wofür die IEM Cologne steht. Mit einem zusätzlichen Tag voller Live-Wettkämpfe und mehr Möglichkeiten, mit den Fans in Kontakt zu treten, freuen wir uns darauf, es für die Counter-Strike-Community unvergesslich zu machen."

