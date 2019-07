Kojima will mit Death Stranding ''das Medium voranbringen''

Death Stranding ist ohne Frage ein interessantes Spiel, welches am 8. November von Kojima Productions veröffentlicht werden wird. Fans sind sich jedoch noch immer nicht einig, was genau sie mit Death Stranding erwartet und worum es in dem Spiel geht. Laut Troy Baker hat sich Kojima auf jeden Fall hohe Ziele mit dem Projekt gesetzt.

Der Schauspieler, der ebenfalls in Death Stranding einen Auftritt hat, sprach mit Push Square über Death Stranding, laut Baker wird das Spiel ''auf alle Fälle ein Statement''.

''Wenn du auch nur irgendetwas über Kojima weißt, dann dass er keine ''Spiele'' macht. Er ist ein unglaublicher Erschaffer von Welten. Er will das Medium voranbringen, nicht nur Kopien verkaufen'', erklärte er und fügte hinzu, dass es Kojima's Name ist durch den sich das Spiel verkaufen wird, nicht der Promi-Status von Schauspielern wie Norman Reedus.

Kojima hat bereits in der Vergangenheit erwähnt, dass Death Stranding ein neues Genre erschafft namens ''Action Game/Strand Game'', doch auch das gibt uns nicht mehr Hinweise dazu, worum genau es sich bei dem Spiel handelt. Im unten eingebetteten Release-Trailer sehen wir weitaus mehr Gameplay als zuvor, doch viele Elemente lassen Spieler noch immer rätseln.

Denkt ihr Kojima wird es schaffen, das Videospiel-Medium mit Death Stranding voranzutreiben?

You watching Werbung