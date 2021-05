Koch Media strahlt E3-2021-Stream am 11. Juni aus

You're watching Werben

Am 11. Juni um 21:00 Uhr deutscher Zeit veranstaltet der österreichische Publisher Koch Media einen Livestream, den Geoff Keighleys E3-ähnliche Gaming-Initiative "Summer Games Fest" für sich beansprucht. Wer sich hier mit wessen Lorbeeren schmückt, das kann uns egal sein, doch das Unternehmen ist einer der größten Publisher Europas und ihnen gehört Deep Silver, die aktuell unter anderem an Dead Island 2 arbeiten. Fans von Saints Row und Kingdom Come: Deliverance können sich vielleicht auf einige Ankündigungen freuen.