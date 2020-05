Klassischer Battle-Royale-Modus kommt zu COD: Warzone

Der in Call of Duty: Warzone angebotene Battle-Royale-Modus unterschiedlich sich in einigen Elementen von der Konkurrenz. Wenn Spieler zum ersten Mal im Match getötet werden, bekommen sie im Gulag die Chance, noch einmal um den Neueinstieg zu kämpfen. Obwohl uns diese erfrischende Neuerung gut gefallen hat, gibt es natürlich viele Spieler, die den Schnickschnack nicht in einem klassischen Battle-Royale-Spielmodus sehen wollen. Ihr Wunsch wurde nun gehört.

In einem neuen Blog-Artikel schreibt Activision, dass der klassische Battle-Royale-Modus noch in dieser Woche als zeitlich begrenztes Ereignis in Call of Duty: Warzone landet: "Dieser Modus reduziert Battle Royale und bietet weder Kaufstationen, noch Aufträge oder den Gulag. Wenn ihr da draußen seid, seid ihr auf euch allein gestellt. Überlebt die Feinde und den immer kleiner werdenden Kreis, um das letzte Team zu sein, das noch steht."

Es ist erwähnenswert, dass Spieler, die sich dazu entscheiden, Warzone auf die ursprünglich erdachte Weise weiterzuspielen, einige neue Waffen finden können. Dazu gehört eine Reihe von SMGs und Sturmgewehren, wie die AK-47, M13, Kilo 141, Ram-7, Striker 45 und mehr. Detaillierte Informationen findet ihr hier.